Ceramica di Caltagirone la Regione dice sì al riconoscimento IGP

La Regione ha espresso parere favorevole alla domanda di riconoscimento dell'Indicazione Geografica Protetta (IGP) "Ceramica di Caltagirone". Un passaggio chiave nell'iter che punta a ottenere il marchio comunitario per una delle produzioni artigianali più note della Sicilia.L'istanza è stata. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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