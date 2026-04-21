Igp la ceramica vietrese al parlamento europeo con CNA Salerno

Al Parlamento europeo si discute della tutela della ceramica vietrese, riconosciuta come Indicazione Geografica Protetta (IGP). La questione è stata affrontata recentemente con la partecipazione di rappresentanti di CNA Salerno, che hanno portato all’attenzione delle istituzioni europee le caratteristiche distintive di questa produzione artigianale. La discussione riguarda le misure di protezione e il riconoscimento di questa tradizione come parte del patrimonio culturale e industriale italiano.

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