C’era una volta 2026 trionfa la Rita Levi Montalcini di Afragola

Da teleclubitalia.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La scuola “Rita Levi Montalcini” di Afragola ha vinto il concorso “C’era una volta” 2026. La vittoria è stata annunciata dopo la conclusione della competizione, con la scuola che ha ottenuto il primo posto. La premiazione si è svolta nelle ultime settimane, senza ulteriori dettagli sui partecipanti o sui giudici. La scuola si è distinta tra le altre in gara, confermando il risultato con un riconoscimento ufficiale.

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