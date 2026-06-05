C’era una volta 2026 trionfa la Rita Levi Montalcini di Afragola

La scuola “Rita Levi Montalcini” di Afragola ha vinto il concorso “C’era una volta” 2026. La vittoria è stata annunciata dopo la conclusione della competizione, con la scuola che ha ottenuto il primo posto. La premiazione si è svolta nelle ultime settimane, senza ulteriori dettagli sui partecipanti o sui giudici. La scuola si è distinta tra le altre in gara, confermando il risultato con un riconoscimento ufficiale.

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C'era una volta, trionfa la Rita Levi Montalcini di Afragola

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