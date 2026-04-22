Rita Levi-Montalcini | Biografia Completa della Scienziata Nobel per la Medicina

Rita Levi-Montalcini è nata il 22 aprile 1909 a Torino e si è spenta il 30 dicembre 2012 a Roma, raggiungendo 103 anni. È stata una scienziata italiana di origini ebraiche, nota soprattutto per aver scoperto il fattore di crescita nervoso (NGF) e per il suo contributo alla neurobiologia. La sua carriera ha attraversato gran parte del XX secolo, portando avanti ricerche che le sono valse il Premio Nobel per la Medicina.

Rita Levi Montalcini, scienziata italiana di origini ebraiche, nacque il 22 aprile 1909 a Torino e morì a Roma il 30 dicembre 2012 a 103 anni. Prima donna italiana vincitrice del Premio Nobel per la Medicina (1986, con Stanley Cohen), scoprì il Nerve Growth Factor (NGF), proteina chiave per la crescita neuronale, rivoluzionando studi su Alzheimer, Parkinson e sclerosi multipla. Figlia di Adamo Levi, ingegnere, e Adele Montalcini, pittrice, cresce con la sorella gemella Paola (pittora). Sfida le convenzioni familiari e si laurea in Medicina nel 1936 all’Università di Torino, sotto Giuseppe Levi, dove incontra futuri Nobel Renato Dulbecco e Salvatore Luria.🔗 Leggi su Lawebstar.it © Lawebstar.it - Rita Levi-Montalcini: Biografia Completa della Scienziata Nobel per la Medicina Notizie correlate Il potere della narrazione nelle relazioni di cura: Rita Charon e le nuove frontiere della medicina narrativaRita Charon esplora il ruolo della medicina narrativa: la storia del paziente diventa centrale nella cura, tra ascolto, relazione e pratica clinica... Alla Fondazione Ugo e Olga Levi il IV Convegno annuale Alumni LEVIIl 20 e 21 marzo 2026 la Fondazione Ugo e Olga Levi di Venezia ospita il IV Convegno Annuale Alumni LEVI, dal titolo Popolare di suoni. Contenuti utili per approfondire Si parla di: Rita Levi-Montalcini nel suo anniversario di nascita: l'impegno di una figura chiave della medicina italiana. 22 aprile, Accadde oggi: nascono Rita Levi Montalcini e Kakà. Si celebra la Giornata Mondiale della TerraOgni giorno il calendario custodisce storie, avvenimenti e personaggi che hanno lasciato un segno nel tempo. Dalla celebrazione universale della nostra casa comune alla nascita di menti che hanno es ... erreemmenews.it Rita Levi Montalcini. La sua eredità intellettuale ’donata’ agli studentiIncontro denso di emozioni quello a cui hanno partecipato in occasione del Giorno della memoria le classi 3E e 3F della scuola media Vico. L’occasione? Poter conversare, online, con Piera Levi ... lanazione.it