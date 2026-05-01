In Calabria, le ricette di Nonna Rita e di suo nipote Frank saranno protagoniste di una nuova trasmissione su Food Network. Nonna Rita, emigrata in Canada oltre cinquant’anni fa, ha deciso di tornare nella sua regione d’origine insieme a Frank, suo nipote, per condividere i piatti tradizionali calabresi. La trasmissione accompagnerà gli spettatori in un viaggio tra sapori e ricordi legati alla cucina di una volta.

Nonna Rita custodisce le ricette della tradizione calabrese. Emigrata oltre cinquanta anni fa in Canada, è tornata in Calabria con suo nipote Frank per un viaggio tra sapori e ricordi di una volta. Insieme, da oggi alle 14.30 su Food Network (canale 33) prepareranno piatti tipici della loro terra. Volti popolarissimi sui social in Canada, Stati Uniti e Calabria, Rita Imbrogno e Frank Moyo terranno compagnia al pubblico con 13 puntate (ogni sabato, dalle 14.30) per sette settimane sul canale dedicato al food di Warner Bros. Discovery. C’era una Volta in Calabria è prodotto da mediaMai ed è basato sul format Once upon a time in. prodotto e distribuito da mediaMai.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - C’era una volta in Calabria, le ricette di Nonna Rita e Frank da oggi su Food Network

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