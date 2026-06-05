CEO AMD al MIT | l’IA non deciderà il futuro serviranno le persone

Notizia in breve

Il CEO di AMD ha affermato che l’intelligenza artificiale non potrà mai decidere da sola il futuro, sottolineando che saranno le persone a farlo. Ha evidenziato che limiti tecnici, come la mancanza di comprensione e di capacità di giudizio, impediscono all’IA di assumere decisioni autonome. L’intervento è stato fatto durante un evento al MIT, dove si è parlato delle capacità attuali e delle restrizioni dell’intelligenza artificiale.