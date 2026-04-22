GTA 6 fatto dall’IA? Musk ci crede ma il CEO di Take-Two lo gela | L’IA dovrebbe sostituire prima te

Una delle domande più frequenti quando si discute di innovazione nel settore dei videogiochi riguarda la possibilità di sviluppare titoli come GTA 6 utilizzando l’intelligenza artificiale. Recentemente, il CEO di un’importante casa produttrice ha commentato questa tematica, affermando che l’IA dovrebbe essere impiegata per sostituire prima gli sviluppatori che i giocatori stessi. Nel frattempo, Elon Musk ha espresso la propria convinzione che l’IA possa aver contribuito alla creazione del nuovo capitolo della serie.

Possiamo ammetterlo. Una delle domande che va a braccetto quando si parla del progresso dell’intelligenza artificiale generativa è: questa nuova tecnologia può realizzare dei videogiochi partendo da zero? Difficile a dirsi, ma l’opinione di molti sembra si stia dirigendo verso una risposta affermativa. Sotto i riflettori, anche a causa dell’attesa frenetica, ci finisce proprio GTA 6. Diversi utenti, infatti, stanno condividendo online contenuti generati con l’IA che cercano di imitare lo stile di Rockstar Games. Un tentativo ben riuscito a quanto pare, tanto da spingere Elon Musk ad affermare che l’intelligenza artificiale potrebbe sviluppare GTA 6 prima ancora del suo lancio ufficiale.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - GTA 6 fatto dall’IA? Musk ci crede, ma il CEO di Take-Two lo gela: «L’IA dovrebbe sostituire prima te» Notizie correlate Fontana: l’IA non deve sostituire l’uomo, ma potenziarloIl presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, ha lanciato un appello urgente durante l’apertura del convegno tenutosi a Montecitorio. Disney contro bytedance: accuse di addestramento ia e personaggi marvel star wars generati dall’ianell’ambito della protezione delle opere protette nell’era dell’intelligenza artificiale, emergono contorni legali e industriali di grande rilievo. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Take-Two Stock Is Down 19% From Its Highs. Is Now the Last Cheap Entry Before GTA VI?; E se gli alberi di GTA 6 fossero la chiave per svelare tutti i segreti della nuova mappa?; Rockstar Games ancora sotto ricatto dagli hacker, ma il mercato premia Take-Two; Nessuno vuole lanciare un gioco vicino a GTA 6, secondo l'autore di Dead Space. GTA 6 fatto dall’IA? Musk ci crede, ma il CEO di Take-Two lo gela: «L’IA dovrebbe sostituire prima te»Possiamo ammetterlo. Una delle domande che va a braccetto quando si parla del progresso dell’intelligenza artificiale generativa è: questa nuova tecnologia può realizzare dei videogiochi partendo da ... msn.com Per Elon Musk l'IA può rifare GTA 6, Take-Two risponde: no, ma può sostituire teElon Musk porta avanti la sua crociata pro-IA attaccando GTA 6, ma il suo messaggio viene rispedito al mittente da Take-Two. multiplayer.it Dopo il rifiuto di pagare il riscatto, gli hacker hanno diffuso dati interni di #RockstarGames, ma contro ogni previsione l'episodio ha rafforzato la fiducia degli investitori, spingendo al rialzo il valore delle azioni della casa madre Take-Two Interactive. x.com Look of the Day: Primavera ad Augusta Sogni un outfit versatile, comodo e super chic per i tuoi pomeriggi in città Noi l’abbiamo creato per te! Abito maxi a balze color tabacco Take Two Giacca in denim con prezioso ricamo Sangallo Take Two Bor - facebook.com facebook