AMD vola a 10,3 miliardi | l’IA spinge i ricavi oltre le attese

Da ameve.eu 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I ricavi di AMD hanno raggiunto i 10,3 miliardi di dollari, superando le previsioni degli analisti grazie alla crescita nel settore dell'intelligenza artificiale. L'azienda ha presentato nuovi chip, i MI450 e Helios, destinati al mercato dei server. Tuttavia, il rapporto tra prezzo e utile dell'azienda potrebbe rappresentare un ostacolo per ulteriori aumenti di valore in borsa.

? Cosa scoprirai Come influenzeranno i nuovi chip MI450 e Helios il mercato dei server?. Perché il rapporto prezzoutili di AMD potrebbe bloccare il rialzo?. Quali sfide strutturali devono affrontare le aziende che acquistano hardware IA?. Quanto inciderà la crescita dei data center sulla valutazione del titolo?.? In Breve Utile netto di 1,4 miliardi e EPS non-GAAP a 1,37 dollari.. Flusso di cassa operativo record di 3 miliardi di dollari.. Analista David Pascucci segnala rapporto prezzoutili superiore a 100.. Bernstein alza obiettivo prezzo a 525 dollari con giudizio Outperform..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu

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