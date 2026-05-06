AMD vola a 10,3 miliardi | l’IA spinge i ricavi oltre le attese

I ricavi di AMD hanno raggiunto i 10,3 miliardi di dollari, superando le previsioni degli analisti grazie alla crescita nel settore dell'intelligenza artificiale. L'azienda ha presentato nuovi chip, i MI450 e Helios, destinati al mercato dei server. Tuttavia, il rapporto tra prezzo e utile dell'azienda potrebbe rappresentare un ostacolo per ulteriori aumenti di valore in borsa.

? Cosa scoprirai Come influenzeranno i nuovi chip MI450 e Helios il mercato dei server?. Perché il rapporto prezzoutili di AMD potrebbe bloccare il rialzo?. Quali sfide strutturali devono affrontare le aziende che acquistano hardware IA?. Quanto inciderà la crescita dei data center sulla valutazione del titolo?.? In Breve Utile netto di 1,4 miliardi e EPS non-GAAP a 1,37 dollari.. Flusso di cassa operativo record di 3 miliardi di dollari.. Analista David Pascucci segnala rapporto prezzoutili superiore a 100.. Bernstein alza obiettivo prezzo a 525 dollari con giudizio Outperform..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - AMD vola a 10,3 miliardi: l’IA spinge i ricavi oltre le attese Notizie correlate Boom TSMC: l’IA spinge i ricavi oltre le attese, +30% di entrateLa crescita del settore dei semiconduttori avanzati riceve una spinta decisiva dai nuovi dati di TSMC, che ha rivisto al rialzo le proprie... Amazon vola: utili record e AWS trascinano i ricavi oltre le attese? Cosa sapere Amazon registra 181,5 miliardi di dollari di ricavi nel primo trimestre 2026. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Utili AMD Q1 stasera: Tenere, Vendere o Comprare il calo prima?; 9 titoli che questa volta potrebbero sfuggire alla tendenza del Sell in May and Go Away. AMD presenta i risultati del primo trimestre 2026: fatturato verso i 10 miliardiDopo la chiusura dei mercati statunitensi, AMD (Advanced Micro Devices)ha finalmente alzato il velo sui numeri del primo trimestre fiscale 2026, in quella ... webeconomia.it AMD domina nei server e punta al 50% del mercato, ma PC e GPU preoccupanoAMD ha chiuso il primo trimestre oltre le attese con ricavi in crescita del 38%, trainati dai processori EPYC e dal datacenter. L'azienda rafforza la strategia AI con Instinct MI450, ma prevede un cal ... hwupgrade.it Trapani vola davvero: aprile da record per il Vincenzo Florio #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook Italia e ripescaggio ai Mondiali, Iran vola dalla Fifa: vertice chiave a Zurigo x.com