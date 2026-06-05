Centrocampo da puntellare opzione Goretzka | la Juventus ci pensa

Da stilejuventus.com 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Juventus valuta l’acquisto di Goretzka come possibile rinforzo a centrocampo. La società sta cercando di rafforzare la rosa, in vista della prossima stagione, con l’obiettivo di competere sia in Serie A che in Europa League. La scelta di puntare sul tedesco deriva dalla necessità di coprire il ruolo di mediano e migliorare le alternative a disposizione del tecnico. La trattativa è ancora in fase preliminare e non ci sono conferme ufficiali.

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L’ estate della Juventus dovrà focalizzarsi sulla costruzione di una rosa che permetta a Spalletti di tornare a lottare per i piani alti della Serie A, disputando anche un’ Europa League da protagonista. In tutti i ruoli serviranno rinforzi mirati e, a centrocampo, per alzare l’asticella tecnica dei bianconeri, il profilo perfetto potrebbe essere quello di Leon Goretzka. Il giocatore del Bayern Monaco, visto il contratto in scadenza a giugno, è però nel mirino di molte squadre italiane, tra cui il Milan, che potrebbe rappresentare un ostacolo complicato da sormontare. Goretzka strizza l’occhio. Dopo l’accordo sfumato con Bernardo Silva, la Juventus è alla ricerca di un centrocampista di esperienza e qualità per rinnovare il reparto. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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