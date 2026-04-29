Goretzka Juventus è il tedesco in uscita dal Bayern il piano B a Bernardo Silva | i possibili scenari per il centrocampo

Il centrocampista tedesco in uscita dal Bayern Monaco è al centro delle trattative di mercato e potrebbe approdare in una squadra italiana. La società sta valutando questa opzione come alternativa a un altro obiettivo di mercato. Sono state prese in considerazione diverse possibilità per il reparto centrale, con incontri tra i rappresentanti delle parti coinvolte. Le trattative sono ancora in corso e non si conoscono ancora i dettagli definitivi.

di Luca Fioretti Goretzka Juventus, è il tedesco in uscita dal Bayern Monaco il piano B a Bernardo Silva: tutti gli aggiornamenti e cosa può succedere in estate. Il mercato estivo entra nel vivo e la ricerca di pedine a centrocampo si fa rovente. L’obiettivo principale resta profondamente radicato su Bernardo Silva: la Juventus ha alzato il pressing, moltiplicando i contatti telefonici con l’agente Jorge Mendes. Il fuoriclasse portoghese è fortemente tentato dalla Vecchia Signora e affascinato dall’idea di giocare in Italia. Tuttavia, per spazzare via la concorrenza di Barcellona e Galatasaray, serve assolutamente conquistare la qualificazione in Champions League.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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