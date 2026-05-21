Milan le telefonate segrete di Allegri a Goretzka e il piano per un centrocampo da Scudetto
Nel calciomercato in corso, il club di Milano sta lavorando per rinforzare il centrocampo con l’obiettivo di puntare allo Scudetto. Sono emerse telefonate private tra l’allenatore e un centrocampista tedesco, con dettagli sugli accordi raggiunti. Inoltre, si parla di un rinnovo contrattuale con un centrocampista croato, che potrebbe confermare la continuità dell’organico. Le trattative sono ancora in corso e i dettagli ufficiali non sono stati comunicati.
Nell'imminente sessione estiva di calciomercato, che prenderà ufficialmente il via il prossimo 29 giugno, il Milan ha intenzione di costruire una mediana d'oro per il tecnico Massimiliano Allegri, sempre più vicino alla conferma sulla panchina rossonera. Il traguardo è un terzetto da sogno composto da Leon Goretzka, Luka Modric e Adrien Rabiot, volto ad alimentare le speranze del Diavolo in chiave Scudetto per la stagione 2026-2027. Per fare in modo che questo scenario si concretizzi, però, la condizione primaria rimane la conquista della qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Il Milan ha da tempo un'intesa di massima con Leon Goretzka: pronto un contratto triennale, con opzione sulla quarta stagione, da 5 milioni di euro netti all'anno più bonus. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Sullo stesso argomento
Milan, rivoluzione Allegri: 4 colpi Champions per lo Scudetto. Da Goretzka al bomber da 20 gol: ecco la listaLa stagione 2025-2026 sta per volgere al termine e il Milan, in vista della sessione estiva di calciomercato, ha già le idee piuttosto chiare su come...
Milan, ecco il piano per il nuovo centrocampo: Goretzka nel mirino e il ritorno alla base di un talentoManca sempre meno all'inizio del prossimo calciomercato estivo e le trattative cominciano a scaldarsi.
Cassano e le telefonate con Ibrahimovic: Allegri fa filtrare quello che vuole, ma andrà via dal MilanAntonio Cassano a Viva el Futbol spietato sul futuro del Milan: Allegri e Tare via a fine stagione, hanno fatto un disastro ... fanpage.it