Milan le telefonate segrete di Allegri a Goretzka e il piano per un centrocampo da Scudetto

Nel calciomercato in corso, il club di Milano sta lavorando per rinforzare il centrocampo con l’obiettivo di puntare allo Scudetto. Sono emerse telefonate private tra l’allenatore e un centrocampista tedesco, con dettagli sugli accordi raggiunti. Inoltre, si parla di un rinnovo contrattuale con un centrocampista croato, che potrebbe confermare la continuità dell’organico. Le trattative sono ancora in corso e i dettagli ufficiali non sono stati comunicati.

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