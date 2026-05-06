Centri estivi per tutti dalla Regione oltre 470mila euro per le attività dedicate ai minori con disabilità

La Regione Umbria ha stanziato 470.318,16 euro per i centri estivi del 2026, con l’obiettivo di sostenere le attività dedicate ai minori, comprese le persone con disabilità. La somma è destinata a coprire le spese di accesso dei bambini e dei ragazzi alle strutture estive. La decisione riguarda tutte le aree territoriali della regione e mira a favorire la partecipazione dei minori alle attività estive.

"Centri estivi per tutti": la Regione Umbria ha stanziato 470.318,16 euro destinati a contribuire alle spese di accesso dei minori alle attività estive nel 2026. Si tratta di un intervento che mira a dare continuità a quanto fatto negli anni scorsi e quindi ad agevolare la partecipazione dei.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Centri estivi: domande interventi educativi per minori con disabilitàLe domande dovranno essere presentate esclusivamente online da un genitore munito di SPID dal 1° aprile alle ore 12 del 30 aprile 2026 A partire da... Centri estivi, la Giunta conferma l’impegno per l’inserimento di minori con disabilità o in condizioni di disagio economicoSi conferma l’impegno dell’Amministrazione comunale per garantire la più ampia accessibilità alle attività ricreative ed educative da parte di... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Centri estivi per famiglie: contributi; Centri estivi comunali 2026; Centri estivi, oggi a Bologna è il click day: Tutti davanti al pc per cercare soluzioni alla lunga estate senza scuola; Vinci Estate cresce. I centri estivi comunali quest’anno anche nel nuovo centro di aggregazione giovanile di Ripalta. Centri estivi per tutti: dalla Regione oltre 470 mila euro per attività estive dedicate a minori con disabilità'Centri estivi per tutti': così la Regione Umbria ha voluto chiamare il percorso di sostegno a bambini e ragazzi ... orvietosi.it Centri estivi: dal Gruppo Pd regionale la proposta per la gratuitàFIRENZE. Dopo Nidi Gratis, la Toscana punta a introdurre anche i Centri Estivi Gratis. È la proposta presentata dal Gruppo consiliare del Partito Dopo Nidi Gratis, al lavoro per un nuovo sostegno all ... ilcittadinoonline.it Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi comunali 2026! Dal 6 al 16 maggio è possibile iscriversi ai centri estivi promossi dal Comune di Valeggio sul Mincio, all’interno del programma “Estate sul Mincio”: un’occasione preziosa per bambini e ragazzi di vive - facebook.com facebook