Nel comune di Campiglia Marittima è stato annunciato un bonus fino a 700 euro destinato ai ragazzi che frequentano i centri estivi. Per ottenere il contributo, bisogna rispettare determinati requisiti ISEE, che variano in base all'importo richiesto. La domanda deve essere presentata attraverso il portale digitale ufficiale del Comune, seguendo le istruzioni fornite online. La procedura è rivolta alle famiglie interessate a usufruire del sostegno economico per le attività estive dei propri figli.

? Punti chiave Quali sono i requisiti ISEE per ottenere il contributo massimo?. Come si presenta la domanda tramite il portale digitale del Comune?. Quali attività devono offrire i centri per essere finanziati?. Quando verranno pubblicate le graduatorie degli aventi diritto?.? In Breve Scadenza domande entro il 15 luglio tramite portale digitale con SPID o CIE.. Importo variabile per minori tra 6 e 14 anni basato su fasce ISEE.. Frequenza minima di una settimana presso associazioni con sede legale a Campiglia Marittima.. Pubblicazione graduatorie entro il 31 agosto per sostenere l'economia locale e il welfare.. Le famiglie di Campiglia Marittima possono presentare le domande per i contributi ai centri estivi 2026 entro il prossimo 15 luglio, con un sostegno economico che raggiungerà i 700 euro per ogni minore residente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Campiglia Marittima: bonus centri estivi fino a 700 euro per i ragazzi

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