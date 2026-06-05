La centrale del latte di Roma ha registrato un buco di 10 milioni di euro dopo la rottura con Lactalis. La perdita di produzione ammonta a circa 30 milioni di litri. La direzione sta adottando misure drastiche per ridurre i costi e contenere i danni. Non sono stati forniti dettagli sulle strategie messe in atto per recuperare la produzione perduta. La situazione ha portato a un impatto finanziario significativo per l’azienda.

Come può un'azienda recuperare 30 milioni di litri di produzione persi?. Quali misure drastiche sta adottando la direzione per tagliare i costi?. Perché l'impennata del prezzo del latte ha pesato per 4 milioni?. Come cambierà la strategia aziendale dopo gli investimenti nella mozzarella?.? In Breve Fatturato netto cresciuto del 7,48% raggiungendo 79,6 milioni di euro.. Costi per latte aumentati di 4 milioni e 2 milioni per sistema laziale.. Investiti 6 milioni di euro per nuova linea produzione latte UHT.. Nuova unità vendite ha generato 4 milioni di litri nel quarto trimestre 2025.. La Centrale del latte di Roma chiude il 2025 con una perdita di oltre 10 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Centrale del latte di Roma: buco di 10 milioni dopo lo strappo con Lactalis

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