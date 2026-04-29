La Procura di La Paz ha arrestato un uomo accusato di aver causato un danno di 124 milioni di dollari alla banca centrale. L’indagine riguarda sette operazioni di scambio di titoli sovrani approvate nel 2024 dalla stessa banca centrale. L’arresto si inserisce in un procedimento legale che coinvolge alcune transazioni sospette legate a questa serie di operazioni finanziarie. Le autorità hanno confermato i dettagli dell’indagine e dell’intervento.

? Cosa sapere La Procura di La Paz arresta Edwin Rojas per un danno di 124 milioni di dollari.. L'indagine riguarda sette scambi di titoli sovrani approvati nel 2024 dalla Banca centrale.. La Procura di La Paz ha disposto l’arresto di Edwin Rojas, ex presidente della Banca centrale della Bolivia, con l’accusa di aver causato un danno alle casse dello Stato pari a 124 milioni di dollari attraverso condotte antieconomiche e violazione dei doveri d’ufficio. L’operazione giudiziaria ha coinvolto anche altre tre figure chiave dell’istituto monetario: un ex direttore, il precedente responsabile della politica economica e un ex dirigente operativo....🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scacco alla Banca Centrale: arresti per un buco di 124 milioni

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