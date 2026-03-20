Partecipate | Centrale del latte di Roma ottiene certificazione per parita’ genere

La Centrale del latte di Roma ha ricevuto una certificazione per la parità di genere da parte di Bureau Veritas, ente internazionale specializzato in servizi di ispezione. La certificazione riconosce ufficialmente gli sforzi dell’azienda nel promuovere un ambiente di lavoro equo e inclusivo. L’iter di verifica ha coinvolto diverse fasi di analisi e valutazione dei processi interni. La notifica ufficiale è stata comunicata nelle ultime settimane.

La Centrale del latte di Roma ottiene la certificazione per la parità di genere, un passo significativo verso l'uguaglianza sul lavoro. La Centrale del latte di Roma ha recentemente ottenuto la prestigiosa certificazione per la parità di genere, rilasciata da Bureau Veritas, un ente di riferimento a livello mondiale nei servizi di ispezione. Questa certificazione è parte dello schema nazionale introdotto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). A comunicarlo è stata una nota ufficiale della società, che è controllata per l’81% dal Comune di Roma. Il riconoscimento è stato consegnato oggi nella storica sede dell’azienda, situata in via dei Fondi di Monastero a Roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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