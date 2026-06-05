Centrale del Garigliano il Ministero esclude l’ipotesi del deposito nazionale
Il Ministero ha escluso la possibilità di realizzare un deposito nazionale di rifiuti radioattivi nell’area dell’ex centrale del Garigliano. La decisione è stata comunicata nelle ultime ore, chiudendo di fatto la discussione sulla localizzazione di questo impianto. La questione ha sollevato un acceso dibattito politico e pubblico, ma al momento non ci sono piani per un deposito nella zona casertana.
Continua a far discutere il futuro dell’ex centrale nucleare del Garigliano. Al centro del confronto politico delle ultime ore c’è la questione legata alla possibile realizzazione di un deposito nazionale dei rifiuti radioattivi nell’area casertana, ipotesi che ha alimentato un acceso dibattito. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Open Gate alla Centrale Nucleare del Garigliano
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