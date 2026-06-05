Centrale del Garigliano il Ministero esclude l’ipotesi del deposito nazionale

Notizia in breve

Il Ministero ha escluso la possibilità di realizzare un deposito nazionale di rifiuti radioattivi nell’area dell’ex centrale del Garigliano. La decisione è stata comunicata nelle ultime ore, chiudendo di fatto la discussione sulla localizzazione di questo impianto. La questione ha sollevato un acceso dibattito politico e pubblico, ma al momento non ci sono piani per un deposito nella zona casertana.