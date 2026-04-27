Prandelli esclude questa ipotesi | Non penso ad una nuova Calciopoli Poi fa il nome del prossimo ct dell’Italia

L’allenatore ha commentato la situazione del caos arbitrale che si è verificato negli ultimi giorni, escludendo categoricamente la possibilità di una nuova Calciopoli. Ha inoltre annunciato il nome del prossimo commissario tecnico della nazionale italiana, senza fornire ulteriori dettagli. Le sue dichiarazioni sono state fatte in un’intervista, durante la quale ha affrontato anche altri temi legati al calcio italiano e alle recenti criticità in ambito arbitrale.

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