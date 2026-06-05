Centinaia di euro di merce rubata al supermercato nascosta nei passeggini | due giovani in manette

Due giovani sono stati arrestati dopo aver tentato di rubare merce da un supermercato e aver nascosto la refurtiva nei passeggini. La refurtiva, per un valore di diverse centinaia di euro, era nascosta sotto le sedie dei passeggini. Gli agenti sono intervenuti dopo aver notato il loro atteggiamento sospetto e, all’arrivo, hanno trovato la merce nascosta e i due giovani in possesso di quanto rubato. La merce era stata prelevata poco prima dal supermercato.

Nei passeggini avrebbero nascosto la refurtiva del furto messo a segno poco prima, ma il loro atteggiamento alla viste delle divise le avrebbe tradite. Nel primo pomeriggio di giovedì 4 giugno, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Verona, stavano svolgendo uno dei consueti. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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TENTANO DI RUBARE IN UN SUPERMERCATO, FERMATI E DENUNCIATI | 16/05/2026

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