Romano usavano un passeggino per nascondere la merce rubata al supermercato | denunciati

Due persone sono state denunciate a causa di un tentativo di furto in un supermercato di una città italiana. Secondo quanto accertato, utilizzavano un passeggino con un minore a bordo per occultare la merce prelevata dagli scaffali e cercare di uscire senza pagare. Gli agenti hanno fermato i soggetti mentre tentavano di varcare le casse con la spesa nascosta nel passeggino.

Romano. Usavano un passeggino, con un minore a bordo, per nascondere la merce rubata direttamente dagli scaffali del supermercato e superare i controlli alle casse. Un sistema semplice, ma organizzato, che non è bastato a evitare la denuncia. L’episodio è avvenuto in un esercizio commerciale del territorio, dove gli agenti del distretto di Polizia Locale della Bassa Bergamasca orientale hanno ricostruito una dinamica precisa. Più persone, con ruoli distinti, hanno prelevato i prodotti tra le corsie, occultandoli durante il percorso e poi nascosti nel passeggino, sfruttato come copertura per eludere i controlli. A completare l’azione, il pagamento di un articolo di poco valore per non destare sospetti.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Leggi anche: Dallo zaino spunta la merce rubata al supermercato e un coltello: uomo denunciato dai Carabinieri Rivolta d’Adda, sorpresi sull’auto con duemila euro di merce rubata: quattro denunciatiRivolta d’Adda (Cremona), 30 marzo 2026 – Un furto da oltre duemila euro ai danni di un negozio. Approfondimenti e contenuti Romano, usavano un passeggino per nascondere la merce rubata al supermercato: denunciatiSettimana di interventi sul territorio: due episodi di resistenza agli agenti, sequestrata droga e un caso di degrado in un’area commerciale ... bergamonews.it Furti nei supermercati: profumi nascosti nel passeggino a Romano, a Brembate trafugati prodotti per l’igieneA Romano di Lombardia quattro donne di nazionalità rumena tra i 22 e i 60 anni d’età, domiciliate a Monza, sono state arrestate sabato 22 febbraio dai carabinieri della Stazione di Romano di Lombardia ... bergamonews.it