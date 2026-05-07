Beccato con merce rubata alle casse del supermercato reagisce con violenza e finisce in manette

Martedì 5 maggio, i carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Verona sono intervenuti in un supermercato di Porto San Pancrazio, dove hanno arrestato un uomo di 52 anni di origine ucraina. L’uomo, già conosciuto alle forze dell’ordine, era stato colto in flagranza mentre tentava di impossessarsi di merce alle casse. Durante il tentativo di fermarlo, ha reagito con violenza, venendo successivamente portato in caserma e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Era la serata di martedì 5 maggio, quando i carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Verona è intervenuto in un supermercato di Porto San Pancrazio ed ha arrestato un 52enne di origine ucraina, già noto alle forze dell'ordine, con l'accusa di rapina impropria. Secondo quanto riferisce.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Supera le casse con della merce rubata, arrestata una 24enneSono scattate le manette per una 24enne originaria dell'Est Europa che ha tentato di portare via un carrello pieno di spesa senza pagare. Beccato a vendere eroina nel parcheggio di un supermercato, 59enne finisce in manetteLa lotta allo spaccio di droga in città continua ad essere una delle priorità dell'Arma. Una raccolta di contenuti Si parla di: Beccato con merce rubata alle casse del supermercato, reagisce con violenza e finisce in manette. Merce rubata per 850 euro. Quattro giovani arrestatiHanno caricato il carrello con merce per quasi mille euro: abiti ma anche cioccolatini, bibite energetiche e tanto altro. Dopo di che, privati i prodotti dell’antitaccheggio, si sono sistemati davanti ... ilrestodelcarlino.it Rubano e banchettano. La polizia li denunciaBanchettano con la merce rubata al supermercato, denunciati per furto aggravato in concorso. Ad attirare l’attenzione degli agenti, due uomini seduti che bevevano birra che dagli accertamenti sono ... ilrestodelcarlino.it