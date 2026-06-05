Il club di calcio di Orentano festeggia cento anni di attività. La società, nata come squadra amatoriale, è cresciuta fino a partecipare alla Terza categoria. La presidenza attuale è affidata a una donna. La storia del club si sviluppa sulla base di un’evoluzione che ha portato dall’origine amatoriale alla categoria più alta raggiunta. La società si trova ora a celebrare un secolo di presenza nel territorio e nel panorama calcistico locale.

ORENTANO Il secolo del calcio a Orentano, frazione di Castelfranco, è l’ABC che da alcuni anni ha preso vita sulle ceneri dell’Orentano. A fondare la nuova società, dando seguito a una sorta di motto coniato nei loro confronti quando giocavano insieme, sono stati Andrea Acciai, Stefano Boni e Marco Cortopassi. Dai loro cognomi il nome ABC. Ora di quel trittico è rimasto solo Stefano Boni, che dell’Orentano è l’allenatore. Acciai e Cortopassi, dopo l’esperienza negli amatori a Orentano, hanno deciso di dare spazio ad altri aspetti delle loro vite più che al calcio. Dagli Prima Serie degli amatori di Lucca, l’ABC ha deciso di fare il salto in Terza categoria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cent’anni di calcio a Orentano. L’ABC dagli amatori alla Terza. Presidente è Michela Frangioni

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