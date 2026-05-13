Calcio Uisp a 11 | Amatori Per Lucio attende con pazienza i playoff

L'Amatori Per Lucio, dopo aver concluso al primo posto la regular season del campionato Uisp a 11, si prepara ad affrontare i playoff. La competizione coinvolge sei squadre che si sfideranno per la promozione, mentre i giocatori sono in attesa delle sfide successive. La squadra si è qualificata con il massimo punteggio e ora aspetta di conoscere l'avversario che scenderà in campo nei prossimi incontri.

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La Spezia, 12 maggio 2026 – L' Amatori Per Lucio è pronto, dopo aver vinto la regular season del campionato calcistico a 11 Uisp provinciale, ad affrontare chi uscirà dai playoff che vede coinvolte sei compagini. Questo dopo l'ultima di ritorno della kermesse curata dalla Lega della Spezia e della Valdimagra. Quindi funzionerà così, con Sarzana calcio (seconda) e Sporting Bacco (terzo) già ai quarti, ad attendere, rispettivamente, la vincente tra Virgoletta (quinta) e Amatori Castelnuovo (sesto), e tra Blues Boys (quarto) e Cpo Agr. La Sarticola (settimo). Poi dalla semifinale, uscirà la sfidante dell'Amatori per Lucio. Per quanto riguarda i...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Calcio Uisp a 11: Amatori Per Lucio attende con pazienza i playoff ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Calcio Uisp a 11: Amatori Per Lucio leader... 'certificato'La Spezia, 27 aprile 2026 – Con la rotonda vittoria sullo Sporting Bacco, secondo in classifica, la leader del Girone 1 del calcio a 11 Uisp... Calcio a 5 provinciale Uisp. Furia Chalaca è campione con un turno d’anticipo. Il Perù ai playoffConsegna il primo verdetto la penultima giornata della regular season del campionato provinciale di calcio a 5 Uisp: Furia Chalaca è campione con un... Temi più discussi: Calcio - On line il Comunicato Ufficiale n. 11 del 04/05/2026; Scheda Polinago - Amatori UISP Calcio a 11 Modena - Cat. 3 Girone B Emilia-Romagna; Calcio Uisp a 11: l’Aston Uella Carrara vince e balza in Prima serie; Calcio - Pubblicato il Comunicato Ufficiale n. 12 del 12/05/2026. Finalissima del campionato Uisp, il genio di Redi e le mostre: gli eventi x.com Calcio Uisp a 11: Staghezza si diverte contro la Colomba 9.80La Spezia, 27 gennaio 2026 – Che scoppola per il Sarzana calcio, battuta tra le mura amiche dal sorprendente Amatori Per Lucio nella prima di ritorno del Girone 1 nel campionato calcistico a 11 curato ... lanazione.it Uisp Empoli Valdelsa, Ferruzza e Casa Culturale si giocano la finale a MontelupoA Montelupo la sfida per il titolo Uisp Empoli Valdelsa: i fucecchiesi della Ferruzza contro i samminiatesi della Casa Culturale ... gonews.it