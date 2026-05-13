Calcio Uisp a 11 | Amatori Per Lucio attende con pazienza i playoff
L'Amatori Per Lucio, dopo aver concluso al primo posto la regular season del campionato Uisp a 11, si prepara ad affrontare i playoff. La competizione coinvolge sei squadre che si sfideranno per la promozione, mentre i giocatori sono in attesa delle sfide successive. La squadra si è qualificata con il massimo punteggio e ora aspetta di conoscere l'avversario che scenderà in campo nei prossimi incontri.
La Spezia, 12 maggio 2026 – L' Amatori Per Lucio è pronto, dopo aver vinto la regular season del campionato calcistico a 11 Uisp provinciale, ad affrontare chi uscirà dai playoff che vede coinvolte sei compagini. Questo dopo l'ultima di ritorno della kermesse curata dalla Lega della Spezia e della Valdimagra. Quindi funzionerà così, con Sarzana calcio (seconda) e Sporting Bacco (terzo) già ai quarti, ad attendere, rispettivamente, la vincente tra Virgoletta (quinta) e Amatori Castelnuovo (sesto), e tra Blues Boys (quarto) e Cpo Agr. La Sarticola (settimo). Poi dalla semifinale, uscirà la sfidante dell'Amatori per Lucio. Per quanto riguarda i...🔗 Leggi su Lanazione.it
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