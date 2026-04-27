Calcio Uisp a 11 | Amatori Per Lucio leader ' certificato'
L'11 aprile 2026, l'Amatori Per Lucio ha ottenuto una vittoria netta contro lo Sporting Bacco, seconda in classifica, assicurandosi la testa del Girone 1 nel campionato Uisp provinciale di calcio a 11. Con due partite ancora da disputare, la squadra guidata dal team leader ha consolidato il suo primato, certificando la prima posizione in classifica.
La Spezia, 27 aprile 2026 – Con la rotonda vittoria sullo Sporting Bacco, secondo in classifica, la leader del Girone 1 del calcio a 11 Uisp provinciale, l' Amatori Per Lucio, si garantisce la prima posizione della serie maggiore, a due giornate dal termine delle regular season. Da segnalare, in questa tredicesima giornata di ritorno, anche il pareggio del Pegazzano che blocca il forte Virgoletta sul 2-2. Vince senza combattere l' Aston Uella Carrara, capolista del Girone 2, mentre piovono gol nelle altre partite: il Montemarcello ne rifila 6 al fanalino Romito, pirotecnico 4-4 tra Autoservice Cassana e Amatori Filattiera, con Vannoni gran mattatore con una tripletta.🔗 Leggi su Lanazione.it
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