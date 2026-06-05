Celebrazione del Corpus Domini a Foggia Il programma
Sabato 6 giugno, nei Primi Vespri della solennità del “Santissimo Corpo e Sangue di Cristo”, si terrà a Foggia una celebrazione eucaristica stazionale. Dopo la messa, si svolgerà la tradizionale processione eucaristica, presieduta da un sacerdote.
Sabato 6 giugno p.v. nei Primi Vespri della solennità del “Santissimo Corpo eSangue di Cristo”, avrà luogo la Solenne Celebrazione Eucaristica Stazionale a cui seguiràla tradizionale processione Eucaristica presieduta da S. Ecc.za Rev.ma Mons. GiorgioFerretti, Arcivescovo Metropolita di Foggia-Bovino. La liturgia si svolgerà con il seguenteprogramma: ore 19.00: SOLENNE CELEBRAZIONE EUCARISTICA STAZIONALEin P.zza XX Settembreore 20.00 (circa): PROCESSIONE EUCARISTICA con il seguente itinerario:P.zza XX Settembre, C.so G. Garibaldi, Via P. Fuiani, Via Arpi, P.zza F. deSanctis (breve sosta di fronte la Basilica Cattedrale), P.zza P. Felici, ViaDuomo, C. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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