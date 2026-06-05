C’è una nuova legge sull’educazione sessuale nelle scuole

È stata approvata una nuova legge sull’educazione sessuale nelle scuole italiane. La normativa vieta l’insegnamento nelle scuole dell’infanzia e nelle elementari. Per le scuole medie e superiori, invece, prevede l’introduzione di programmi specifici, anche se i dettagli e le modalità di attuazione non sono stati ancora definiti. La legge stabilisce inoltre che l’educazione sessuale deve essere fornita con modalità e contenuti appropriati all’età degli studenti.

Che la vieta alle elementari e alle scuole dell’infanzia, mentre alle medie e alle superiori impone l'autorizzazione dei genitori Il disegno di legge era stato inizialmente proposto da Rossano Sasso, deputato alla Camera per la Lega ora passato al partito Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. Negli ultimi mesi questo disegno di legge era stato molto contestato e al centro di forti discussioni politiche. L’Italia è uno dei pochi paesi europei dove l’educazione sessuale nelle scuole non è obbligatoria per legge insieme a Bulgaria, Cipro, Lituania, Polonia e Romania. Secondo diversi studi internazionali e anche secondo l’Organizzazione... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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La nuova LEGGE ANTI educazione SESSUALE a SCUOLA è VERGOGNOSA!

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