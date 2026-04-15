Infokids arriva nelle scuole di Pescara con un progetto sull’educazione digitale

Il settimanale pescarese Infokids, rivolto ai bambini, ha avviato un progetto nelle scuole di Pescara dedicato all’educazione digitale. L’obiettivo è approfondire il tema su cosa significhi imparare ad usare correttamente le tecnologie e i dispositivi digitali. Il percorso coinvolge le classi e mira a offrire informazioni e strumenti pratici ai ragazzi sul mondo online.