Infokids arriva nelle scuole di Pescara con un progetto sull’educazione digitale
Il settimanale pescarese Infokids, rivolto ai bambini, ha avviato un progetto nelle scuole di Pescara dedicato all’educazione digitale. L’obiettivo è approfondire il tema su cosa significhi imparare ad usare correttamente le tecnologie e i dispositivi digitali. Il percorso coinvolge le classi e mira a offrire informazioni e strumenti pratici ai ragazzi sul mondo online.
Il nuovo settimanale pescarese Infokids, dedicato all’infanzia, entra nelle scuole per fare il punto su “Educazione digitale: che cos’è e cosa ci insegna”.Gli incontri in programma sono tre, gratuiti e aperti agli adulti di riferimento (genitori, insegnanti, nonni, tate). Saranno tenuti da.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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