Scuola il consenso informato sull' educazione sessuale diventa legge Valditara | Tuteliam

Il Senato ha approvato definitivamente il ddl sul consenso informato in ambito scolastico con 78 voti favorevoli, 38 contrari e nessun astenuto. La legge riguarda l'educazione alla sessualità nelle scuole e mira a garantire l'informazione e il consenso degli studenti. La misura è stata approvata senza voti contrari o astenuti.

AGI - Il consenso informato a scuola sull'educazione alla sessualità diventa legge. Il Senato, infatti, ha approvato in via definitiva - con 78 voti favorevoli, 38 contrari e nessun astenuto - il ddl sul consenso informato in ambito scolastico. Il ministro Valditara esulta: " Tuteliamo i bambini dalla confusione della propaganda gender ". Il disegno di legge è di iniziativa governativa ed è stato presentato proprio dal ministro dell’Istruzione e del merito. Scuola, cosa prevede il ddl Valditara . Il testo, composto di tre articoli, introduce disposizioni volte a garantire il consenso informato delle famiglie e degli studenti maggiorenni per le attività scolastiche ed extra-curriculari riguardanti l' educazione alla sessualità. 🔗 Leggi su Agi.it

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Rivendico con orgoglio la norma sul consenso informato su educazione sessuale nelle scuole.

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