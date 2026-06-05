C' è la gara podistica 6-8 Ore di Chieti | i divieti alla villa comunale

Domenica 7 giugno si svolge la quinta edizione della gara podistica 6-8 Ore di Chieti. La competizione si tiene su un circuito cittadino di circa un chilometro all’interno della villa comunale. Sono previsti divieti di sosta e di transito nella zona durante l’evento, che coinvolge partecipanti che corrono per sei o otto ore. La manifestazione coinvolge il circuito e la zona circostante.

Domenica 7 giugno torna la 6-8 Ore di Chieti gara podistica giunta alla sua quinta edizione. Si corre su un circuito cittadino di circa un chilometro all'interno della villa comunale, scegliendo tra due durate: 6 o 8 ore di corsa, appunto.L'evento è organizzato dal Marathon Club Manoppello Sogeda. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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