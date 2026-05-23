Mercatino delle curiosità alla villa comunale di Chieti

Da chietitoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nel fine settimana, alla villa comunale di Chieti si svolge un mercatino delle curiosità organizzato dall'Aniac Abruzzo. L'evento si tiene sabato 23 e domenica 24 maggio e propone esposizioni di artigianato, oggetti originali e creazioni artistiche. La manifestazione mira a offrire un'occasione di svago e di scoperta per i visitatori, con attività e stand dedicati a vari settori dell'artigianato e della creatività.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Alla villa comunale di Chieti questo fine settimana c'è il mercatino delle curiosità: un'iniziativa di Aniac (Associazione nazionale imprenditori artigiani commercianti) Abruzzo che sabato 23 e domenica 24 maggio allieterà il passeggio con arte, fantasia e originalità.Il mercatino propone. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Frosinone. Il 9 e 10 Maggio torna “Saga”, il festival delle storie, due giorni tra fumetto, cinema e cosplay alla Villa ComunaleCronache Cittadine A FROSINONE torna “Saga”, il festival delle storie, giunto alla sua terza edizione: appuntamento il 9 e 10 Maggio alla L'articolo...

Villa comunale di Avellino, più giochi e sicurezza per i bambini: l'appello delle famiglieGià nelle prime ore successive al lancio dell’iniziativa, si è registrata un’ottima partecipazione da parte di cittadini, famiglie e genitori, a...

Mercatino delle curiosità alla villa comunale di ChietiAlla villa comunale di Chieti questo fine settimana c'è il mercatino delle curiosità: un'iniziativa di Aniac (Associazione nazionale imprenditori artigiani commercianti) Abruzzo che sabato 23 e ... chietitoday.it

C’è il mercatino ’Ieri Oggi Vintage’: Un viaggio tra ricordi e curiositàUn viaggio tra ricordi, curiosità e oggetti senza tempo. Nel prossimo fine settimana ospita il mercatino legato al fascino del passato e alle curiosità del presente. Sabato e domenica, lungo viale ... ilrestodelcarlino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web