Mercatino delle curiosità alla villa comunale di Chieti

Nel fine settimana, alla villa comunale di Chieti si svolge un mercatino delle curiosità organizzato dall'Aniac Abruzzo. L'evento si tiene sabato 23 e domenica 24 maggio e propone esposizioni di artigianato, oggetti originali e creazioni artistiche. La manifestazione mira a offrire un'occasione di svago e di scoperta per i visitatori, con attività e stand dedicati a vari settori dell'artigianato e della creatività.

Alla villa comunale di Chieti questo fine settimana c'è il mercatino delle curiosità: un'iniziativa di Aniac (Associazione nazionale imprenditori artigiani commercianti) Abruzzo che sabato 23 e domenica 24 maggio allieterà il passeggio con arte, fantasia e originalità.Il mercatino propone. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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