Fiumicino Passoscuro e Maccarese | strade chiuse per gara podistica e riprese Tutti i divieti

Il Comune di Fiumicino ha annunciato chiusure temporanee di strade tra Passoscuro e Maccarese in vista di due eventi in programma nei prossimi giorni. La gara podistica e le operazioni di ripresa interessano le vie interessate, con divieti di transito e limitazioni alla circolazione durante le fasi di svolgimento. Le modifiche sono state adottate per garantire lo svolgimento sicuro delle attività previste.

Fiumicino, 15 aprile 2026 – Il Comune di Fiumicino ha disposto una serie di modifiche temporanee alla circolazione per consentire lo svolgimento di due eventi in programma nei prossimi giorni tra Passoscuro e Maccarese. Il primo appuntamento è fissato per sabato 26 aprile, quando si svolgerà la gara podistica “10km del Litorale”, patrocinata dal Comune di Fiumicino e organizzata dall’associazione sportiva A.S.D. Bravetta Runners. Per permettere il regolare svolgimento della manifestazione, sarà istituita una disciplina di traffico provvisoria valida per tutti i veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni. In particolare, in piazza Domenica Santarelli scatterà il divieto di sosta con rimozione forzata negli stalli adibiti a parcheggio dalle 6.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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