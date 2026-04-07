Alisson Santos Napoli avanti tutta verso il riscatto | il club ha già informato gli agenti che…

Il club ha comunicato all’entourage del calciatore che intende procedere con il riscatto. La decisione arriva dopo un periodo di trattative e valutazioni, senza che siano stati resi pubblici dettagli specifici. La trattativa si inserisce nel contesto delle operazioni di mercato in corso e riguarda il futuro del calciatore nell’organico del club. La conferma ufficiale sulla volontà di esercitare il diritto di riscatto arriverà a breve.

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Sono bastati solo 80 minuti: secondo A Bola, il Napoli ha già pronto il riscatto da 16,5 milioni per Alisson SantosLo Sporting lo aveva acquistato per soli 2,1 milioni di euro dal Vitória da Bahia.

Napoli, già deciso il riscatto di Alisson Santos: il calciatore sarà acquistato a titolo definitivoLe prestazioni di Alisson Santos con la maglia azzurra non sono passate inosservate.

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Il Napoli riscatterà Alisson Santos, l'indiscrezione dal PortogalloSecondo quanto riportato dal quotidiano lusitano A Bola, il Napoli avrebbe già comunicato all'entourage di Alisson Santos di voler esercitare il diritto di riscatto fissato a 16,5 milioni di euro, p ... corrieredellosport.it

Napoli-Milan I voti di Sasà Pengue! MVP: Alisson Santos che accende la partita Menzione negativa per nessuno perchè abbiamo visto un buon Napoli! Scarica l’app di Napolità (link in BIO) Commenta qui sotto Metti LIKE al post Iscriviti alla com - facebook.com facebook

Il riscatto di #Alisson Santos da parte del #Napoli è fissato a €15M x.com