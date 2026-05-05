Il team di rugby ha concluso una stagione molto positiva, raggiungendo l’obiettivo di tornare in Serie A1. L’allenatore ha commentato la partita come molto difficile, ma con esito positivo, e ha espresso soddisfazione per il campionato disputato. Ora il focus è sulla prossima sfida contro la squadra di Parma, dopo aver ottenuto risultati che hanno reso l’annata memorabile.

RUGBY "Una partita durissima, obiettivo raggiunto. Un’annata meravigliosa, sono emozionato. I ragazzi hanno fatto un campionato meraviglioso: volevamo tornare in A1 e ci siamo riusciti, faccio i complimenti ai giocatori ed allo staff". Il "day after" la vittoria di Civitavecchia che ha già garantito ai Cavalieri Union la promozione nel prossimo campionato di Serie A1, l’entusiasmo è ancora alle stelle: il direttore sportivo Francesco Fusi non ha risparmiato complimenti al direttore tecnico Alberto Chiesa, allo staff tecnico ed ai giocatori. La stagione non è però finita, in quanto dopo una settimana di pausa i bianconeri affronteranno il Parma che nell’altra semifinale dei playoff di Serie A2 ha sconfitto il Rugby Paese (33-22).🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Entusiasmo Cavalieri. Ora la sfida contro Parma

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