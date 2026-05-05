Entusiasmo Cavalieri Ora la sfida contro Parma
Il team di rugby ha concluso una stagione molto positiva, raggiungendo l’obiettivo di tornare in Serie A1. L’allenatore ha commentato la partita come molto difficile, ma con esito positivo, e ha espresso soddisfazione per il campionato disputato. Ora il focus è sulla prossima sfida contro la squadra di Parma, dopo aver ottenuto risultati che hanno reso l’annata memorabile.
RUGBY "Una partita durissima, obiettivo raggiunto. Un’annata meravigliosa, sono emozionato. I ragazzi hanno fatto un campionato meraviglioso: volevamo tornare in A1 e ci siamo riusciti, faccio i complimenti ai giocatori ed allo staff". Il "day after" la vittoria di Civitavecchia che ha già garantito ai Cavalieri Union la promozione nel prossimo campionato di Serie A1, l’entusiasmo è ancora alle stelle: il direttore sportivo Francesco Fusi non ha risparmiato complimenti al direttore tecnico Alberto Chiesa, allo staff tecnico ed ai giocatori. La stagione non è però finita, in quanto dopo una settimana di pausa i bianconeri affronteranno il Parma che nell’altra semifinale dei playoff di Serie A2 ha sconfitto il Rugby Paese (33-22).🔗 Leggi su Lanazione.it
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