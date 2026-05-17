Il sogno dei Cavalieri Super sfida oggi a Parma
Oggi a Parma si svolge una partita decisiva tra i Cavalieri e un’avversaria determinante per la promozione in A1. La squadra ha ottenuto una vittoria significativa in precedenza, che ha permesso di qualificarsi per questa fase. La promozione in questa categoria superiore è stata definita un risultato raggiunto, ma i giocatori sono concentrati sull’obiettivo di proseguire il cammino. L’incontro si svolge in un clima di attesa e di impegno tra le due formazioni.
"Ci siamo regalati questa occasione grazie alla bella vittoria di Civitavecchia. La promozione in A1 rappresenta già un traguardo importante, ma ora dobbiamo guardare avanti e alimentare le nostre ambizioni". E’ così che capitan Lorenzo Puglia ha presentato l’incontro che vedrà i Cavalieri Union sfidare Parma, nella città ducale. Un incontro, quello valido per la finale dei playoff del campionato di Serie A2, che prenderà il via alle 15,30 odierne e metterà di fronte due formazioni già certe della promozione in Serie A1. Chi vince, però, potrà sognare la promozione in Serie A Elite, ossia la massima divisione nazionale: la compagine vincente accederà infatti ai playoff di A1, sfidando Parabiago, Cus Torino e Calvisano. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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