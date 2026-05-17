Il sogno dei Cavalieri Super sfida oggi a Parma

Oggi a Parma si svolge una partita decisiva tra i Cavalieri e un’avversaria determinante per la promozione in A1. La squadra ha ottenuto una vittoria significativa in precedenza, che ha permesso di qualificarsi per questa fase. La promozione in questa categoria superiore è stata definita un risultato raggiunto, ma i giocatori sono concentrati sull’obiettivo di proseguire il cammino. L’incontro si svolge in un clima di attesa e di impegno tra le due formazioni.

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"Ci siamo regalati questa occasione grazie alla bella vittoria di Civitavecchia. La promozione in A1 rappresenta già un traguardo importante, ma ora dobbiamo guardare avanti e alimentare le nostre ambizioni". E’ così che capitan Lorenzo Puglia ha presentato l’incontro che vedrà i Cavalieri Union sfidare Parma, nella città ducale. Un incontro, quello valido per la finale dei playoff del campionato di Serie A2, che prenderà il via alle 15,30 odierne e metterà di fronte due formazioni già certe della promozione in Serie A1. Chi vince, però, potrà sognare la promozione in Serie A Elite, ossia la massima divisione nazionale: la compagine vincente accederà infatti ai playoff di A1, sfidando Parabiago, Cus Torino e Calvisano. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il sogno dei Cavalieri. Super sfida oggi a Parma ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook Sullo stesso argomento Leggi anche: Entusiasmo Cavalieri. Ora la sfida contro Parma Rugby: domenica il duello con Parma in Emilia. Cavalieri carichi per la finalissima"Sarà una partita importante che va oltre gli obiettivi stagionali, ma che vogliamo onorare perché ci dà lustro e sarà il termine di un percorso di... Il sogno dei Cavalieri. Super sfida oggi a ParmaCi siamo regalati questa occasione grazie alla bella vittoria di Civitavecchia. La promozione in A1 rappresenta già un traguardo importante, ma ora dobbiamo guardare avanti e alimentare le nostre amb ... lanazione.it [Attenzione spoiler] l'abbondanza dei paralleli tra Cersei e Aerys II reddit #Mattarella ricorda a #Israele da che parte sta il diritto. Sulla #primapagina dei nostri giornali di oggi, #14maggio2026 . Li trovate qui edicola.ilmattinoquotidiano.it/mattino/newsst… x.com Cavalieri, il trono è lì. Chiesa: Ci proveremoSiamo contenti del raggiungimento dei playoff, anche se al momento siamo secondi in classifica. Sono rimaste due partite ad ogni modo, vedremo se riusciremo a chiudere al primo posto. L’obiettivo ... lanazione.it