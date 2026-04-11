I docenti precari storici della scuola hanno ripreso le proteste, chiedendo l’attivazione immediata di un doppio canale di reclutamento. Le loro richieste sono state espresse con toni forti e decisi durante le manifestazioni di questi giorni. La mobilitazione si concentra sulla necessità di trovare soluzioni rapide per il loro inserimento nel sistema di insegnamento. La questione riguarda la stabilizzazione di insegnanti che lavorano da anni con contratti a termine.

La protesta dei docenti precari si riaccende in queste ore con toni particolarmente duri. Il Coordinamento docenti precari ha denunciato infatti, tramit eunc omunicato inviato alla redazione di Orizzonte Scuola, una situazione ormai diventata strutturale, sottolineando come, a distanza di anni, il problema non sia stato risolto. Secondo quanto emerso, le politiche adottate finora non avrebbero inciso realmente sulla stabilizzazione del personale scolastico. Nel mirino finiscono soprattutto i concorsi pubblici, giudicati inefficaci e in alcuni casi addirittura penalizzanti per chi lavora da anni nella scuola. I precari parlano apertamente di procedure lente, spesso caratterizzate da errori e blocchi organizzativi, che finiscono per rallentare ulteriormente le immissioni in ruolo. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Scuola, precari storici: “Subito il doppio canale di reclutamento”

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