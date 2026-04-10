Doppio canale di reclutamento subito | precari storici della scuola chiedono al Governo la stabilizzazione

I precari storici della scuola chiedono al Governo di intervenire subito per la stabilizzazione, senza più bandire nuovi concorsi o affidarsi a contratti temporanei. In una lettera aperta, sottolineano la necessità di una soluzione definitiva per le graduatorie già in vigore, evidenziando l’urgenza di affrontare la questione del precariato docente. La richiesta si inserisce in un quadro di attenzione crescente sulla condizione lavorativa di queste figure professionali.

No nuovi concorsi, no temporaggiamenti: è il tempo di prendere in mano la situazione del precariato docente e dare una svolta alle graduatorie già esistenti. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Docenti precari, il doppio canale di reclutamento torna in Parlamento: il DDL Bucalo supera la fase di audizioni e va al voto. Anief: “Un equilibrio tra merito e continuità didattica”La VII Commissione del Senato ha dichiarato conclusa la fase di discussione sul Disegno di Legge Bucalo — Atto Senato n.

Immissioni in ruolo docenti: escluso il doppio canale di reclutamento nell’anno scolastico 2026/27Nel question time del 3 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Marcello Pacifico, presidente Anief, è stata...

Temi più discussi: Superare il precariato nella scuola, ma come? Pittoni (Lega): Parificare la spesa tra ruolo e supplenza per andare oltre alla supplentite. Le GPS diventino GPSR; Docenti precari in ruolo, Pittoni apre al doppio canale: Dalle GPS alle GPSR. Stop ai concorsi?; Riforma reclutamento docenti, Pittoni (Lega): si punti alla parità dei costi tra precari e di ruolo; Supplenze sostegno, prorogata la scelta delle famiglie per un docente precario su due. Pacifico (Anief): Soltanto stabilizzando si garantisce la continuità didattica.

PITTONI (LEGA), PARIFICARE SPESA RUOLO/SUPPLENZA PER SUPERARE SUPPLENTITEEsamina i dettagli di SUPERARE SUPPLENTITE e il suo ruolo nella diversificazione del reclutamento degli insegnanti. informazionescuola.it

Superare il precariato nella scuola, ma come? Pittoni (Lega): Parificare la spesa tra ruolo e supplenza per andare oltre alla supplentite. Le GPS diventino GPSRIl responsabile Istruzione della Lega propone un nuovo modello di reclutamento: trasformare le GPS in Graduatorie provinciali per supplenze e ruolo, affrontando il nodo del risparmio economico legato ... orizzontescuola.it

Dopo quattro anni di governo, siamo ancora qui a parlare di doppio canale. Ancora annunci, ancora dichiarazioni, ancora ipotesi sul tavolo. E a un anno dalla fine della legislatura, non c’è nulla di concreto. È propaganda. Oggi, infatti, ci troviamo davanti a due - facebook.com facebook