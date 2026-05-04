Jovanotti pedalata per Zanardi | Castiglion Fiorentino gli dedicherà una via

Nel centro di Castiglion Fiorentino sarà intitolata una strada a Alex Zanardi. La decisione arriva dopo un evento in cui un artista noto ha partecipato a una pedalata a sostegno della memoria dell’atleta. La targa con il nuovo nome sarà collocata in una zona centrale della città. La proposta è stata approvata dalle autorità locali, che hanno deciso di dedicare un riconoscimento ufficiale.

Arezzo, 4 maggio 2026 – Un luogo nel centro di Castiglion Fiorentino che porti il nome di Alex Zanardi. È l’idea alla quale sta lavorando il sindaco Mario Agnelli. Un luogo simbolo della città, che racconti la traccia del campione di Formula 1, e di quella mattina di sei anni fa, la festa dei castiglionesi per lui e il suo abbraccio. Quel 19 giugno 2020 non è stato solo il passaggio di un carovana sportiva, è stato qualcosa di più, qualcosa che non si può dimenticare, soprattutto adesso che Zanardi non c’è più. https:www.lanazione.itgrossetocronacazanardi-castiglione-pescaia-ycjv5gkb Ora che è importante custodire la memoria di una giornata speciale.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Jovanotti, pedalata per Zanardi: Castiglion Fiorentino gli dedicherà una via COLLABORARE CON JOVANOTTI. CLEMENTINO PASSA DAL BSMT! Notizie correlate Castiglion Fiorentino è sempre di più una cittadina cardio protetta“Ringrazio sia il circolo di Manciano che la Croce Rossa per averci donato un nuovo defibrillatore”. Presentato in Campidoglio il Jova Giro, l’iniziativa di Jovanotti per riscoprire il Sud Italia, una pedalata alla voltaTutte le strade portano a Roma e, a quanto pare, hanno origine da essa: persino quelle della musica. Una raccolta di contenuti Si parla di: Jovanotti, pedalata per Zanardi: Castiglion Fiorentino gli dedicherà una via. Jovanotti, pedalata per Zanardi: Castiglion Fiorentino gli dedicherà una viaL’omaggio del rapper in un video: Vai libero Alex. Commosso l’ex Ct del ciclismo Bennati: Il nostro eroe. Agnelli sceglie una strada in centro dove aveva corso. Rondine: Ha saputo incendiare i no ... lanazione.it Alex Zanardi, l'omaggio di Jovanotti: Un esempio e una grande persona. Pedala libero per l'universo. Il videoDedico questa pedalata al grande Zanardi. Con un video girato in bicicletta e condiviso sul proprio profilo Instagram, Jovanotti - al secolo Lorenzo Cherubini - rende omaggio ad Alex Zanardi, l'ex p ... corrieredellumbria.it