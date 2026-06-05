Castellon-Almeria sabato 06 giugno 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Gli Orelluts vogliono partire bene
Sabato 6 giugno alle 21:00 si sfidano Castellon e Almeria. L’Almeria ha concluso la stagione regolare al terzo posto, con due punti di vantaggio sul Castellon, che si è piazzato sesto. Le formazioni scendono in campo con l’obiettivo di partire bene nella fase finale. Le quote e i pronostici sono ancora da definire, ma gli Orelluts puntano a un avvio forte.
Partiamo dalla classifica finale della stagione regolare di Segunda Division che ha visto l’Almeria classificarsi al terzo posto con due punti di margine sul Castellon, che invece ha chiuso in sesta posizione. Due punti che sono valsi agli andalusi un vantaggio non da poco, perché, in caso di eventuale parità al termine della partita di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
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