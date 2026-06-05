Castellon-Almeria sabato 06 giugno 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Gli Orelluts vogliono partire bene

Notizia in breve

Sabato 6 giugno alle 21:00 si sfidano Castellon e Almeria. L’Almeria ha concluso la stagione regolare al terzo posto, con due punti di vantaggio sul Castellon, che si è piazzato sesto. Le formazioni scendono in campo con l’obiettivo di partire bene nella fase finale. Le quote e i pronostici sono ancora da definire, ma gli Orelluts puntano a un avvio forte.