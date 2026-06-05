Castellon-Almeria sabato 06 giugno 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici
Sabato 6 giugno 2026 alle 21:00 si è giocata la partita tra Castellon e Almeria. La stagione regolare di Segunda Division si è conclusa con l’Almeria al terzo posto, due punti avanti rispetto al Castellon che si è piazzato sesto. La partita si è disputata in territorio valenciano. La classifica finale ha deciso le posizioni di entrambe le squadre prima dei playoff.
Partiamo dalla classifica finale della stagione regolare di Segunda Division che ha visto l’Almeria classificarsi al terzo posto con due punti di margine sul Castellon, che invece ha chiuso in sesta posizione. Due punti che sono valsi agli andalusi un vantaggio non da poco, perché, in caso di eventuale parità al termine della partita di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
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