Castellon-Almeria sabato 06 giugno 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Notizia in breve

Sabato 6 giugno 2026 alle 21:00 si è giocata la partita tra Castellon e Almeria. La stagione regolare di Segunda Division si è conclusa con l’Almeria al terzo posto, due punti avanti rispetto al Castellon che si è piazzato sesto. La partita si è disputata in territorio valenciano. La classifica finale ha deciso le posizioni di entrambe le squadre prima dei playoff.