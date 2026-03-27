Albacete-Castellon sabato 28 marzo 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Sabato 28 marzo 2026 alle ore 21:00 è in programma la partita tra Albacete e Castellon, che si svolge nello stesso orario dell'incontro tra Sporting Gijon e Deportivo La Coruña. Le formazioni delle due squadre sono state annunciate, e sono disponibili le quote e i pronostici relativi alla sfida. La partita si inserisce nel calendario delle competizioni di questa giornata di campionato.

La sfida tra Albacete e Castellon si gioca alla stessa ora di quella tra Sporting Gijon e Deportivo La Coruña. Gli ospiti hanno colto solo due punti nelle ultime cinque giornate ma restano ancorati al sesto posto in classifica, a -5 dalla promozione diretta, dunque nulla è perduto a patto di ritrovarsi in questo finale. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Albacete-Castellon (sabato 28 marzo 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici Articoli correlati Sporting Gijon-Deportivo La Coruña (sabato 28 marzo 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiLa Segunda Division non si ferma mai, anzi in questo weekend inizia un ciclo di tre giornate molto intenso che comprende anche un turno... Leggi anche: Leeds-Brentford (sabato 21 marzo 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici Contenuti utili per approfondire Albacete Castellon sabato 28 marzo 2026... Discussioni sull' argomento Castellón fans sell out 700 away tickets for Albacete trip in hours; Castellón train without new setbacks before Albacete trip as Jérémy Mellot returns, Calatrava banned; Pronostico Albacete - Castellon - Quote & Statistiche - 28 marzo 2026, LaLiga 2, Spagna; Pronostici 28 marzo 2026 LaLiga2 (Segunda Division spagnola). El Castellón, en guardia por el árbitro que pitará frente a la Real Sociedad B: ¡ya la montó ante el Albacete!El Real Sociedad B–CD Castellón de este sábado (7 de marzo del 2026, 16.15 horas) no solo se juega en el césped de Zubieta: también se juega en el contexto. Y ahí, la designación arbitral adquiere un ... elperiodicomediterraneo.com