Castelli | Sba senza sponsor addio serie B

Il team di basket potrebbe perdere la serie B se non trova uno sponsor. Il presidente della squadra ha dichiarato che senza un supporto finanziario esterno, la partecipazione al campionato non sarà possibile. La squadra ha lavorato duramente negli ultimi anni per conquistare questa categoria, ma ora si trova di fronte a una difficile situazione economica. La mancanza di fondi mette a rischio la continuità del progetto sportivo.

di Luca Amorosi L’ del basket rischia seriamente di perdere la serie B conquistata e difesa con tanto impegno negli ultimi anni. È quanto ha dichiarato nelle ultime ore il presidente della Scuola Basket Mauro Castelli, che però non vuole che passi il messaggio sbagliato: "La Sba è sana e i conti sono in ordine, però non vogliamo rischiare, in futuro, di andare in default. Senza un aiuto dalla città, che sia uno sponsor importante o più realtà che ci sostengano, non possiamo più permetterci questa categoria, mantenuta per tre stagioni con sacrifici impensabili e budget irrisori rispetto ad altre società". È un appello tanto accorato quanto... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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