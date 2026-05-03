Nel corso degli ultimi giorni si è affacciato uno scandalo riguardante gli arbitri in Serie A. Diverse aziende sponsor del campionato hanno espresso preoccupazione e minacciato di interrompere le proprie sponsorizzazioni. La polemica si concentra sulle decisioni arbitrali e sulle presunte irregolarità che avrebbero coinvolto alcuni match. La questione ha suscitato reazioni di vari soggetti coinvolti, con ripercussioni sulla percezione del torneo e sulle relazioni commerciali esistenti.

Mettereste i soldi e la faccia per organizzare un torneo dai contorni oscuri, in cui gli arbitri sono continuamente travolti da scandali giudiziari e politici? È questa la domanda che si sono posti alcuni tra i principali sponsor della Serie A che – stando a quanto scrive Franco Ordine sul Giornale – hanno minacciato di abbandonare la Serie A per non essere associati a un campionato la cui regolarità è quantomeno dubbia (al di là di come finisca l’inchiesta). Sono in ballo sessanta milioni di euro, non proprio bruscolini. Gli sponsor se ne fregano della cautela dei media, sono interessati ai consumatori. Perché la verità giudiziaria è comunque cosa diversa da quel che è la realtà.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Scandalo arbitri in Serie A, gli sponsor minacciano di lasciare

EP 30 - NUOVA CALCIOPOLI ORA I NOMI

Notizie correlate

Scandalo VAR: 30 arbitri indagati per codici segreti in Serie A? Cosa sapere La Procura di Milano indaga 30 arbitri per presunti codici segreti nelle sale VAR.

Leggi anche: Scandalo arbitri, Rocchi potrebbe evitare gli inquirenti. Fari accesi anche su Inter-Roma. Il Var: “Fatti gli affari tuoi”

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Scandalo arbitri in serie A, il designatore Rocchi indagato in concorso per frode sportiva; Il designatore degli arbitri Rocchi si autosospende. Indagato anche il supervisore var Gervasoni; Inchiesta arbitri Serie A, cosa sappiamo finora. E il cortocircuito di Carraro che ricorda Calciopoli; Scandalo arbitri: da Calciopoli a Roccopoli: fumo, arrosto o solo voglia di commissario?.

Scandalo arbitri, irrompono Le Iene: cosa hanno detto Rocchi e Chinè. Roma svela il retroscena sui segnali in sala VarScandalo arbitri, irrompono Le Iene: cosa hanno detto Rocchi e Chinè. Roma svela il retroscena sui segnali in sala Var ... sport.virgilio.it

Scandalo in Serie A, svelato con chi parlava Rocchi: Proprio lui!. Adesso sono guaiIl panorama del calcio italiano si trova nuovamente scosso da un terremoto giudiziario che vede al centro dell'attenzione la figura di Gianluca Rocchi. L'ex ... thesocialpost.it

Scandalo arbitri in Serie A, gli sponsor minacciano di lasciare Sono in ballo 60 milioni di euro. Ne scrive Franco Ordine sul Giornale. Oggi, con tutto quel che sta avvenendo, è rischioso essere associati alla Serie A - facebook.com facebook

Repubblica - Caso arbitri, lo scandalo su #Inter- #AsRoma: "Fatti i fatti tuoi". Sparito l'audio Ndicka-Bisseck calciomercato.com/liste/repubbli… x.com