Castellabate presentata la stagione culturale 2026 | tutti gli eventi e tutti i nomi

Da salernotoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Comune di Castellabate ha annunciato la programmazione culturale per il 2026, con eventi previsti nel borgo antico, sulla fascia costiera e a Villa Matarazzo a Santa Maria. La stagione comprende diverse manifestazioni distribuite nelle varie location del territorio. La presentazione è stata ufficializzata nelle ultime ore, con dettagli sui singoli eventi e sui luoghi coinvolti nel calendario.

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Il Comune di Castellabate apre la programmazione culturale 2026, un calendario di eventi distribuiti tra il borgo antico, la fascia costiera e Villa Matarazzo a Santa Maria. Le manifestazioni prendono il via a giugno per concludersi a gennaio, alternando incontri letterari, rassegne musicali e. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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