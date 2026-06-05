Castellabate presentata la stagione culturale 2026 | tutti gli eventi e tutti i nomi
Il Comune di Castellabate ha annunciato la programmazione culturale per il 2026, con eventi previsti nel borgo antico, sulla fascia costiera e a Villa Matarazzo a Santa Maria. La stagione comprende diverse manifestazioni distribuite nelle varie location del territorio. La presentazione è stata ufficializzata nelle ultime ore, con dettagli sui singoli eventi e sui luoghi coinvolti nel calendario.
Il Comune di Castellabate apre la programmazione culturale 2026, un calendario di eventi distribuiti tra il borgo antico, la fascia costiera e Villa Matarazzo a Santa Maria. Le manifestazioni prendono il via a giugno per concludersi a gennaio, alternando incontri letterari, rassegne musicali e. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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