Un’estate all’insegna di musica, cinema ed eventi. È così che si prospetta la stagione calda centese dopo la presentazione della quarta edizione di "La bella stagione", rassegna estiva curata e organizzata da Fondazione Teatro Borgatti e Comune di Cento. Una rassegna, che, come detto dal Sindaco Edoardo Accorsi "parlerà a tutti, frazioni comprese, con un’attenzione particolare verso i giovani." Il programma prevede concerti dislocati tra varie location. Primo appuntamento, l’11 giugno con Marco Sforza & Il Trio Separè, seguito (il 19) da "Martini & Fossati, La Diva, l’Amore, il Dolore, il Tempo". 20 e 21 giugno, appuntamento con "Intrecci Sonori" e con l’esibizione dell’Orchestra Filarmonica Cento e Ferrara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cinema e musica, un’estate ricca. Tutti gli eventi della ’Bella stagione’

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