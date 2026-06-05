Castegnato | Materia Prima Beer & Music Festival

Notizia in breve

A Castegnato si svolge il Materia Prima Beer & Music Festival, evento che combina degustazioni di birra, offerte gastronomiche e concerti dal vivo. L’evento si tiene durante l’estate e attira numerosi visitatori. La manifestazione si svolge in un’area all’aperto, con stand dedicati alla birra artigianale e spazi per i concerti. Sono previsti spettacoli musicali di diversi generi e momenti di intrattenimento per il pubblico presente. La manifestazione dura più giorni e si svolge principalmente nelle ore serali.