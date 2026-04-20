Pop Up Beer Festival sbarca a Oliveri con live music street food e birra ghiacciata

Dal 1 al 3 maggio, il Parco Urbano di Oliveri ospiterà il Pop Up Beer Festival, un evento dedicato alla birra con musica dal vivo e street food. La manifestazione si svilupperà per tre giorni, offrendo ai visitatori dj set quotidiani a partire dalle 11 del mattino. L'iniziativa coinvolge diverse realtà locali e si propone come occasione di incontro e intrattenimento per la comunità.

Tutto pronto per Pop Up Beer Festival che sbarcherà nel Parco Urbano di Oliveri dall'1 al 3 maggio.ProgrammaDj set ogni giorno dalle 11. Live music: 1 maggio Atmosfera Blu (lo show per tutte le generazioni);02 maggio Fuori Orario (i classici e le hit del momento); 03 maggio La Tribù del.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Sanremo: guida al Festival tra street food, party e pop upDimenticate il telecomando e le inquadrature rassicuranti del piccolo schermo: il vero Festival si vive sul marciapiede, dove l’odore della salsedine...