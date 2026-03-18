A maggio c’è la prima edizione del Garfagnana Food & Music Festival

Dal 1 al 4 maggio si svolge la prima edizione del Garfagnana Food & Music Festival, un evento che combina musica dal vivo e street food. La manifestazione si tiene in una località della Garfagnana e vede la partecipazione di diversi artisti e stand gastronomici. L’obiettivo principale è offrire ai visitatori un’esperienza all’aperto con spettacoli e sapori locali.

Tanta musica e street food per il primo Garfagnana Food & Music Festival. Infatti dal 1 al 4 maggio, si terrà a Castelnuovo questa nuova iniziativa che vedrà alternarsi sul palco di piazza della Repubblica 28 band provenienti da tutta Italia: Venezia, Milano, Torino, Roma, Spoleto, diverse città dell’Emilia Romagna e naturalmente Toscana, con la presenza di quattro gruppi garfagnini, per un totale di sette regioni coinvolte. Dopo l’edizione 2024, sotto forma di contest, quest’anno l’Amministrazione comunale, grazie all’impegno dell’assessore Alessandro Pedreschi e dell’imprenditore Stefano Pioli, ha voluto dare un taglio diverso all’evento di accompagnamento del Primo Maggio ricevendo una risposta incredibile dalle band. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A maggio c’è la prima edizione del Garfagnana Food & Music Festival Articoli correlati Roma Film Music Festival 2026: V° edizioneRoma Film Music Festival, la manifestazione internazionale dedicata al mondo delle colonne sonore guidata dalla direzione artistica di Marco... Successo per la IX edizione «Chianina & Syrah», il festival del buon vivere si è concluso oggiArezzo, 9 marzo 2026 – È stata un successo la IX edizione «Chianina & Syrah», il festival del buon vivere si è concluso questo lunedì 9 marzo, con la...