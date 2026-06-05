Castegnato | Franciacorta in Malto

Da bresciatoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nel territorio della Franciacorta si è deciso di dedicare più spazio alla produzione di birra artigianale, spostando l’attenzione dalle tradizionali eccellenze vitivinicole. L’area, conosciuta per il suo vino spumante, si sta aprendo anche a birrifici indipendenti che intendono valorizzare le proprie creazioni. Questa scelta mira a promuovere le imprese locali nel settore birrario, che stanno crescendo nel numero e nella produzione. La nuova iniziativa sarà presentata in un evento dedicato nei prossimi mesi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il territorio della Franciacorta, storicamente associato alle eccellenze vitivinicole, si prepara a dare spazio alle migliori espressioni della produzione birraria indipendente. Da venerdì 19 a domenica 21 giugno, il Parco Calini di Castegnato ospiterà la nuova edizione di "Franciacorta in Malto". 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Perugia, nuove aperture: al centro commerciale Collestrada arriva Doppio MaltoA Perugia, al centro commerciale Collestrada, si apre un nuovo locale di Doppio Malto, birrificio artigianale e catena di ristorazione italiana.

Leggi anche: Castegnato: Materia Prima Beer & Music Festival

Argomenti più discussi: Franciacorta in Malto; Tutte le sagre in arrivo a giugno: sul lago di Como e in Lombardia.

castegnato franciacorta in maltoFranciacorta in bianco: il trionfo dei formaggi a CastegnatoL’edizione 2026, in programma nelle giornate del 9, 10 e 11 ottobre, si preannuncia come un evento di grande richiamo. Tante le iniziative, spazio anche per i più piccoli ... giornaledibrescia.it

castegnato franciacorta in maltoFranciacorta in MaltoDa venerdì 19 a domenica 21 giugno Materia Prima presenta la nuova edizione di Franciacorta in Malto, la tre giorni dedicata alle birre artigianali. Anche quest’anno si svolgerà presso il Parco di Vil ... ilgiorno.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web