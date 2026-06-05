Castegnato | Franciacorta in Malto

Notizia in breve

Nel territorio della Franciacorta si è deciso di dedicare più spazio alla produzione di birra artigianale, spostando l’attenzione dalle tradizionali eccellenze vitivinicole. L’area, conosciuta per il suo vino spumante, si sta aprendo anche a birrifici indipendenti che intendono valorizzare le proprie creazioni. Questa scelta mira a promuovere le imprese locali nel settore birrario, che stanno crescendo nel numero e nella produzione. La nuova iniziativa sarà presentata in un evento dedicato nei prossimi mesi.