Castegnato | Franciacorta in Malto
Nel territorio della Franciacorta si è deciso di dedicare più spazio alla produzione di birra artigianale, spostando l’attenzione dalle tradizionali eccellenze vitivinicole. L’area, conosciuta per il suo vino spumante, si sta aprendo anche a birrifici indipendenti che intendono valorizzare le proprie creazioni. Questa scelta mira a promuovere le imprese locali nel settore birrario, che stanno crescendo nel numero e nella produzione. La nuova iniziativa sarà presentata in un evento dedicato nei prossimi mesi.
Il territorio della Franciacorta, storicamente associato alle eccellenze vitivinicole, si prepara a dare spazio alle migliori espressioni della produzione birraria indipendente. Da venerdì 19 a domenica 21 giugno, il Parco Calini di Castegnato ospiterà la nuova edizione di "Franciacorta in Malto". 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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