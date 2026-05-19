Perugia nuove aperture | al centro commerciale Collestrada arriva Doppio Malto

Da perugiatoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Perugia, al centro commerciale Collestrada, si apre un nuovo locale di Doppio Malto, birrificio artigianale e catena di ristorazione italiana. La notizia riguarda l'apertura di un punto vendita che offrirà birre artigianali e pasti, come parte di un piano di espansione della catena. La presenza di Doppio Malto rappresenta una novità nel settore della ristorazione del centro commerciale. L'inaugurazione è prevista a breve, senza indicazioni precise sulla data.

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Nuove aperture a Perugia. Al centro commerciale Collestrada arriva Doppio Malto, birrificio artigianale e catena di ristorazione italiana. L'inaugurazione è fissata per giovedì 21 maggio. Si tratta del primo locale in Umbria. Si sviluppa su due livelli con una superficie di oltre 600 metri. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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