Perugia nuove aperture | al centro commerciale Collestrada arriva Doppio Malto
A Perugia, al centro commerciale Collestrada, si apre un nuovo locale di Doppio Malto, birrificio artigianale e catena di ristorazione italiana. La notizia riguarda l'apertura di un punto vendita che offrirà birre artigianali e pasti, come parte di un piano di espansione della catena. La presenza di Doppio Malto rappresenta una novità nel settore della ristorazione del centro commerciale. L'inaugurazione è prevista a breve, senza indicazioni precise sulla data.
Nuove aperture a Perugia. Al centro commerciale Collestrada arriva Doppio Malto, birrificio artigianale e catena di ristorazione italiana. L'inaugurazione è fissata per giovedì 21 maggio. Si tratta del primo locale in Umbria. Si sviluppa su due livelli con una superficie di oltre 600 metri. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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