La Corte dei Conti ha condannato l’ex presidente regionale a risarcire 95.000 euro alla Regione Calabria. La somma riguarda presunti danni causati durante il suo mandato. La società privata coinvolta è stata assolta, mentre alcuni dirigenti sono stati condannati. La decisione si basa su un procedimento giudiziario legato a una gestione finanziaria contestata. La vicenda riguarda l’utilizzo di fondi pubblici e le responsabilità dei soggetti coinvolti.

Chi deve risarcire esattamente i 95.000 euro alla Regione Calabria?. Perché la società privata è stata assolta mentre i dirigenti condannati?. Come sono stati spesi i 100.000 euro destinati al turismo?. Quali differenze spiegano l'assoluzione penale rispetto alla condanna contabile?.? In Breve Sonia Tallarico e Oliverio devono risarcire 95.475,02 euro alla Regione Calabria.. La società Hdrà e Mauro Luchetti sono stati assolti dalla Corte dei Conti.. Spesa di 100 mila euro effettuata nel 2018 per il Festival di Due Mondi.. Corte di Appello di Catanzaro aveva già assolto Oliverio nel giugno 2025.. La Corte dei Conti conferma la condanna per l’ex presidente Oliverio sul caso Spoleto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Spoleto: Corte dei Conti condanna l’ex presidente Oliverio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Si appropriò dei fondi di scuole casertane, Corte dei conti condanna dirigente a pagare 1,3 milioniUna donna di 52 anni, ex direttrice amministrativa di diverse scuole in Terra di Lavoro, è stata condannata dalla Corte dei conti a pagare circa 1,3...

Scorta al Procuratore “fantasma”: la Corte dei Conti condanna un carabiniere in servizio a BeneventoUna sentenza della Corte dei Conti della Campania ha condannato un carabiniere in servizio a Benevento per aver attestato falsamente la propria...

Temi più discussi: Giovane ucciso a Spoleto, presunto autore omicidio condannato a 30 anni; Condannato a 30 anni Dmytro Shuryn; Oliverio condannato in via definitiva: danno erariale dell’ex presidente della Regione Calabria per il caso Festival di Spoleto · LaC News24; Uccide l’amico e taglia il corpo a pezzi: condannato a 30 anni.

Omicidio Obi, 30 anni per Shuryn esclusi i futili motivi. La sentenza della Corte d’Assise ow.ly/SAoR106zll5 #tuttoggi #Cronaca #Spoleto #dmytroshurin #evidenza #omicidioObi #sentenza #spoleto #subter #super #tribunaleterni x.com

Promozione della Regione Calabria a Spoleto nel 2018, la Corte dei Conti assolve Hdrà e LuchettiConfermata la condanna per Oliverio e Tallarico ... msn.com

Doppia inchiesta, di Corte dei Conti e Procura, sulle farmacie comunali di SpoletoDue fascicoli: uno a Perugia, sui tavoli della Procura della Corte dei Conti. L'altro a Spoleto, dove invece gli uffici guidati dal procuratore capo Claudio Cicchella attendono una relazione della ... rainews.it